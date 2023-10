Bagheria: perseguita il nuovo fidanzato dell’ex convivente, arrestato un 27enne

Atti persecutori nei confronti del fidanzato dell’ex convivente. È per questo che a Bagheria, in provincia di Palermo, è stato arrestato dai carabinieri ed è finito ai domiciliari un 27enne. A disporre gli arresti domiciliari per l’uomo, su richiesta della procura del tribunale di Termini Imerese, è stato il giudice per le indagini preliminari.