Bagheria, anziano morto dopo aggressione cani: indagato il proprietario degli animali

È indagato per omicidio colposo il proprietario dei tre cani che ieri avrebbero assalito Salvatore Maggiore, 84 anni, mentre lavorava nelle campagne di Bagheria. Con l’iscrizione nel registro degli indagati l’uomo può nominare un consulente di parte per assistere all’autopsia sul corpo della vittima.

L’esame autoptico dovrà chiarire le cause della morte dell’uomo: se a causa delle lesioni provocate dai cani o per un malore causato dalla paura dell’attacco degli animali. I cani sequestrati sono stati portati in un canile nell’Agrigentino. I cani sarebbero usciti da un buco della recinzione della casa confinante con quella della vittima.