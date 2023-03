Avola, sgominato gruppo di spacciatori. Erano attivi nel piazzale delle case popolari

La polizia del commissariato di Avola, coordinata dalla procura di Siracusa, ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, mentre altre due sono finite ai domiciliari. Le accuse sono di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Avrebbero organizzato l’attività di approvvigionamento, suddivisione in dosi e spaccio di cocaina ed eroina. Inoltre, i vertici dell’organizzazione si servivano anche del contributo materiale e morale di alcuni pusher che materialmente cedevano lo stupefacente assicurando la propria prestazione lavorativa illecita in fasce orarie predeterminate e percependo una remunerazione fissa giornaliera. L’organizzazione svolgeva la propria attività illecita nel piazzale delle case popolari, dalle 8 alle 20, domeniche escluse.