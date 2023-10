Droga, armi e furto di corrente. Due arresti ad Avola

Un uomo di 48 anni e una donna di 43 sono stati arrestati dai carabinieri di Avola (in provincia di Siracusa) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante una perquisizione a casa degli arrestati, sono stati trovati e sequestrati 57 grammi di cocaina, 360 euro in contanti, un libro con la contabilità dell’attività illecita, del materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Sequestrato nello stesso luogo anche un sistema di videosorveglianza e un manganello a emissione di scariche elettriche, nascosto nel comodino per cui il 48enne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.

Per impedire la perquisizione, l’uomo ha scagliato il proprio cane di grossa taglia contro due poliziotti che hanno riportato ferite guaribili in dieci giorni. Sull’arrestato, infatti, verte anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Infine, sempre nel corso del controllo, gli agenti hanno trovato il contatore manomesso e, di conseguenza, l’uomo è stato denunciato anche per il reato di furto di energia elettrica.

