Avola, arrestato per maltrattamenti alla madre. Insieme alla compagna teneva stupefacenti in casa

Trovato dai carabinieri con un bastone nascosto dietro il sedile posteriore dell’auto della madre, un 24enne che era stato segnalato per maltrattamenti proprio nei confronti della madre. Oggetto per cui è scattata la denuncia per il reato di porto di oggetto atto a offendere.

Successivamente, durante la perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dello stesso, la compagna convivente veniva sorpresa in possesso di droga ai fini di spaccio, in particolare 30 grammi di cocaina, 15 di hashish, 75 di marijuana, di materiale utile per il confezionamento della droga, di un bilancino di precisione e di 1475 euro provento dell’attività di spaccio. Il ventiquattrenne è stato condotto in carcere e denunciato anche per la detenzione dello stupefacente insieme alla sua compagna di 22 anni per la quale venivano disposti gli arresti domiciliari.