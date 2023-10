Vede il posto di blocco e lancia dal finestrino un borsone pieno di cocaina

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un palermitano di 54 anni accusato di detenzione di spaccio di droga. Durante un posto di blocco, nei pressi dello svincolo autostradale di Fulgatore sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, l’uomo avrebbe lanciato dal finestrino un borsello che recuperato dai militari conteneva un chilo di cocaina. L’arresto è stato convalidato e il giudice per le indagini preliminari di Trapani ha disposto la custodia cautelare in carcere. Appena due giorni fa, due palermitani sono stati arrestati con a bordo in auto un chilo di cocaina a Misiliscemi, sempre nel Trapanese.

