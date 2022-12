Autostrada A20, mezzo pesante prende fuoco. Galleria Telegrafo momentaneamente chiusa

I vigili del fuoco del comando di Messina sono stati impegnati, la scorsa notte in due interventi. Le squadre provenienti dal distaccamento Nord e da Milazzo sono intervenute nella notte appena trascorsa intorno all’una. Il primo intervento ha riguardato un tir in fiamme sul tratto della A20 Messina-Palermo, all’interno della galleria Telegrafo, dove in passato si sono registrati altri incidenti. Sul posto sono intervenute diverse autobotti per spegnere l’incendio. Inoltre, è stato necessario l’intervento di supporto della squadra di Milazzo, coadiuvata dalla polizia stradale.

La prefettura di Messina ha attivato il Comitato operativo per la viabilità per affrontare le problematiche derivanti dall’interruzione del transito in seguito all’incidente. Alla riunione hanno preso parte la polizia stradale, i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia metropolitana, la polizia municipale di Messina, il Cas e l’Anas. Hanno partecipato anche i sindaci di Villafranca, Saponara e Rometta. Da una prima ricognizione è emersa l’impossibilità di una immediata riapertura della galleria Telegrafo e sono stati diramati gli avvisi, anche attraverso i vettori marittimi impegnati nel traghettamento dei mezzi sullo Stretto, riservando particolare attenzione ai mezzi pesanti per i quali l’unica viabilità alternativa, in direzione Palermo, è rappresentata dall’autostrada A18 Messina-Catania, verso Catania e, poi, dalla A19 Catania-Palermo, in direzione Palermo.

Stanotte, i vigili del fuoco sono stati impegnati anche sulla A18, nel tratto Messina-Catania, dove, intorno alle 3, le squadre dei pompieri, provenienti da Letojanni e dalla sede centrale, sono intervenute con due Aps e 2 Pick-up per un incidente stradale che ha coinvolto due autoarticolati di cui uno ribaltato su un fianco, all’altezza di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina. In entrambi gli incidenti non si è registrato alcun ferito grave.