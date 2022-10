Autostrada A19, chiusa l’area di servizio Sacchitello Nord per sopraggiunte difficoltà economiche da parte del gestore

Da oggi, l’area di servizio Sacchitello Nord, ubicata al km 123,300 dell’autostrada A19 Palermo-Catania, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo, tra gli svincoli di Mulinello ed Enna, rimarrà chiusa. La sospensione del servizio, per sopraggiunte difficoltà economiche da parte del gestore, riguarda sia il contratto in essere con Autogrill, per la somministrazione di cibi e bevande, sia quello con Eni, per l’erogazione di carburanti.



Si evidenzia, pertanto, che lungo l’itinerario da Catania a Palermo restano attive le aree di servizio Gelso Bianco Nord al km 189,100 e quella di Caracoli al km 29,500, distanti 160 km. Si presume che l’area di servizio Sacchitello Nord, stante quanto comunicato ad Anas da Autogrill ed Eni, possa essere riattivata entro poche settimane.