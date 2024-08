Caltagirone, scoperta un’autofficina abusiva con un lavoratore in nero

Un’autofficina del tutto abusiva è stata scoperta dai poliziotti a Caltagirone, in provincia di Catania. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno verificato che il gestore eseguiva riparazioni di cicli e motocicli, in zona Balatazze, esercitando la professione di meccanico senza autorizzazione, senza l’iscrizione alla camera di commercio e senza il titolo abilitativo professionale e della dichiarazione di inizio attività. Per tutte queste violazioni, sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di oltre 8000 euro.

Non solo, durante i controlli, i poliziotti hanno avuto modo di accertare un ingente quantitativo di rifiuti, anche pericolosi, quali oli esausti e batterie, per i quali si è proceduto al sequestro dell’area. L’uomo è stato denunciato. Inoltre, sono state sequestrate tutte le attrezzature illegalmente utilizzate per l’esercizio dell’attività, come pure sono scattate le contestazioni amministrative per la presenza di un lavoratore in nero. Sono in corso accertamenti per verificare la provenienza delle componenti meccaniche e di carrozzeria.