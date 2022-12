Autobetoniera precipita in un dirupo, morto l’autista

Nella tarda mattinata di oggi un’autobetoniera è precipitata all’interno di un dirupo nel territorio di Ucria, in provincia di Messina. Il conducente del mezzo è stato trovato senza vita nella scarpata. Si tratta di un operaio di 49 anni, originario di Favara (nell’Agrigentino), che stava lavorando nel cantiere per un’opera di adeguamento sismico e idrogeologico. Stando a quanto ricostruito finora, sarebbe uscito fuori strada con il mezzo pesante e, caduto in una scarpata, sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano insieme ai Sagf della guardia di finanza, ai Saf dei vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Giunte sul posto, le squadre di soccorso hanno raggiunto il grosso automezzo, adagiatosi lungo la scarpata in una zona particolarmente impervia, per prestare soccorso al conducente, che è stato trovato morto. Su autorizzazione del magistrato, dopo avere messo in sicurezza il mezzo, i soccorritori hanno provveduto a rimuovere la salma dell’autista. Sul posto erano presenti dei carabinieri di Ucria.