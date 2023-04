San Giovanni Galermo, trovata auto con 70mila euro in contanti

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno trovato all’interno di una Fiat Bravo, nei pressi di via Capo Passero, una busta di plastica con 70mila euro in banconote di vario taglio. L’auto, con le portiere aperte, risultava intestata ad un pregiudicato. L’uomo, raggiunto a casa, ha ammesso di essere il proprietario del contante ma non ha saputo giustificare la provenienza dello stesso. Così per lui è scattata una denuncia con l’accusa di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.