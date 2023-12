A29, un’auto in fiamme lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo

Auto in fiamme sull’autostrada Palermo–Mazara del Vallo. Lunghe code si sono registrate in ingresso nel capoluogo siciliano per l’incendio di una macchina ferma lungo la corsia di emergenza sul raccordo dell’A29, all’altezza dell’ospedale Vincenzo Cervello.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, l’automobilista avrebbe fatto in tempo a fermarsi, accostare e scendere dal mezzo prima che prendesse fuoco. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia stradale per gestire la viabilità e consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza. Non si registrano feriti.