Palermo-Agrigento: auto giù da un viadotto di otto metri, ferite tre donne

Incidente stradale poco dopo la mezzanotte sulla strada statale Palermo–Agrigento all’altezza dello svincolo di Misilmeri. Tre donne a bordo un’auto, per cause che sono ancora in fase di accertamento, sono uscite di strada e cadute giù da un viadotto alto circa otto metri. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estratto dalle lamiere una delle donne. Le altre due erano riuscite a uscire dall’abitacolo. Tutte e tre coscienti ma ferite. Sono state affidate ai sanitari del 118 e trasportate in ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri.