Banchi vuoti all’Ars, rinviata seduta. «Imbarazzo per l’assenza dei deputati di maggioranza»

«Non posso prendermela con i deputati di minoranza, ma devo rilevare che la stragrande maggioranza degli assenti tra le fila della maggioranza mette in grandissimo imbarazzo questa Presidenza che così non può andare avanti». Con queste parole il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha bacchettato i parlamentari regionali invitandoli a essere presenti in aula per garantire l’attività parlamentare. Ad apertura della seduta di oggi pomeriggio, infatti, la maggior parte dei banchi a Sala d’Ercole è rimasta vuota. Presente tra le fila del governo l’assessora alla Salute, Giovanna Volo, che avrebbe dovuto rispondere a interrogazioni e interpellanze ma, con nota scritta, ha chiesto alla Presidenza il rinvio della trattazione della rubrica Sanità suscitando le proteste dei deputati di opposizione.

Nel tentativo di dare il tempo ai deputati assenti di raggiungere Palazzo dei Normanni, Galvagno ha sospeso dopo pochi minuti la seduta convocando i capigruppo ma alla ripresa, preso atto dell’assenza del numero legale, ha rinviato i lavori. «Ritengo che non ci siano le condizioni per andare avanti – ha ammesso – Non vi nascondo che sono in forte imbarazzo perché oggi ricorrono sei mesi dal nostro insediamento, una situazione per me inaccettabile. Chiamerò il presidente della Regione soltanto per la questione relativa al governo, anche se ovviamente non è responsabile di quanto accaduto oggi. Poi sentirò tutti i capigruppo di maggioranza – ha concluso – perché queste assenze sono assolutamente pesanti nei confronti di tutti i siciliani». L’Assemblea tornerà a riunirsi martedì 16 alle 15.