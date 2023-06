Augusta, arrestato 39enne che ha rubato le monete dei distributori di una scuola

Le monete che si trovano all’interno dei distributori di merendine dell’istituto comprensivo Costa di Augusta, in provincia di Siracusa. Sarebbe questo il bottino di un pregiudicato 39enne residente nel quartiere San Cristoforo di Catania che è stato arrestato dai carabinieri dopo essere entrato di notte all’interno del plesso scolastico e avere danneggiato le macchinette per portare via gli spicci. A notare strani movimenti all’interno della struttura della cittadina megarese è stata una pattuglia dei militari che transitava là davanti. Entrati nello stabile, i militari hanno sorpreso l’uomo che subito ha provato a scappare ma è stato bloccato. Il 39enne è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato sottoposto alla misura cautelare della presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora nel capoluogo etneo.