Augusta, pretende subito una visita al pronto soccorso: minaccia i medici e spacca una statua della Madonna

Forse l’agitazione per il parente ammalato e complice un carattere non proprio incline alla pazienza, l’attesa al pronto soccorso si è trasformato in un far west. In cui a farne le spese è stata anche una statua in gesso della Madonna. Succede all’ospedale Muscatello di Augusta, nel Siracusano, dove un uomo di 33 anni si è presentato insieme a un familiare con un malore. Posti in lista secondo la valutazione di gravità compiuta dal personale sanitario, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza, pretendendo subito una visita. Il 33enne si è così presentato al reparto di chirurgia, minacciando i medici e distruggendo la statua della Madonna posta in corridoio. Per ricondurre la situazione alla calma è stato necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno denunciato l’uomo per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.