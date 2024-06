Assenteismo all’Ars, undici persone sanzionate nel primo mese con il nuovo regolamento

E le nuove regole fecero le prime vittime. Undici tra deputate e deputati regionali sono stati sanzionati nel primo mese di applicazione del nuovo regolamento. Questo – entrato in vigore l’1 maggio scorso – prevede una sanzione di 180 euro per i parlamentari e le parlamentari assenti durante le sedute in cui si votano dei disegni di legge. Prevista inoltre una sanzione di 180 euro per chi si assenta dalle commissioni parlamentari al momento delle votazioni; in questo caso la sanzione può arrivare fino a un massimo di 540 euro mensili.

Questo regolamento – approvato all’unanimità dal consiglio di presidenza dell’Assemblea regionale siciliana – prevede anche che le persone assenteiste possano chiedere un solo congedo mensile, non più due. Per il mese di maggio 2024 le sanzioni ammontano a circa tremila euro e riguardano quattro sedute parlamentari: due si sono tenute il 7, una l’8, l’altra il 15 maggio. Alcune tra le undici persone sanzionate hanno subìto il provvedimento a causa di più assenze.