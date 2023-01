Assaltano autolavaggio e picchiano guardiano. Arrestati due rapinatori a Palermo

La polizia ha arrestato due palermitani, di 38 e 34 anni, accusati di rapina aggravata. I due ieri sera sono entrati in un autolavaggio in viale Lazio. Hanno minacciato e picchiato il guardiano e con martello e scalpello hanno forzato un armadietto blindato portando via i soldi. Il guardiano è riuscito a dare l’allarme alla polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno arrestato i due uomini.