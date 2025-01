Catania, due asini salvati dalla macellazione abusiva

Due asini in strada nel quartiere San Giorgio di Catania. A insospettire i poliziotti è stato il fatto che non risultano avere un padrone. Così, dopo alcune verifiche, hanno ritenuto altamente probabile che gli animali fossero destinati alla macellazione abusiva e illegale. Per questo, sono intervenuti insieme ai veterinari dell’Asp etnea. I controlli dei medici veterinari hanno appurato l’assenza di microchip, segno di una probabile permanenza in un allevamento abusivo. I due asini sono stati messi in sicurezza e affidati a una ditta specializzata.

Altri servizi di controllo sono stati già programmati per i prossimi giorni: in concomitanza con i festeggiamenti di Sant’Agata, spesso vengono improvvisati stand per la vendita di carne senza alcuna autorizzazione.