«Non sono più sindaco di Messina ma sono in campagna elettorale per Federico Basile sindaco di Messina e Cateno De Luca presidente del consiglio comunale in attesa del sindaco di Sicilia». Si può riassumere così quanto accaduto nelle ultime ore a Messina: Cateno De Luca, dopo tre anni e sette mesi, non è più il primo cittadino essendosi dimesso insieme a tutta la giunta per andare a «infiammare l'Ars», come ha detto lui stesso, già da candidato alla presidenza della Regione.