Altri quattordici Comuni siciliani in zona arancione da domenica 16 gennaio e fino a mercoledì 26 gennaio (compreso). Lo dispone l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci , su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus. Le misure restrittive anti Covid saranno in vigore nei seguenti territori: Licata nell'Agrigentino; Mazzarino , Niscemi , Mussomeli , Riesi , San Cataldo e Vallelunga Pratameno nel Nisseno; Borgetto , San Cipirello , Trappeto , Blufi , Petralia Soprana , Altofonte e Villabate , nel Palermitano.

Altri quattordici Comuni siciliani in zona arancione da domenica 16 gennaio e fino a mercoledì 26 gennaio (compreso). Lo dispone l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus. Le misure restrittive anti Covid saranno in vigore nei seguenti territori: Licata nell'Agrigentino; Mazzarino, Niscemi, Mussomeli, Riesi, San Cataldo e Vallelunga Pratameno nel Nisseno; Borgetto, San Cipirello, Trappeto, Blufi, Petralia Soprana, Altofonte e Villabate, nel Palermitano.

Salgono così a 149 i Comuni per i quali è attualmente disposta la zona arancione. Intanto per domani 15 gennaio, alle 15, è stato convocato un nuovo vertice dell'articolazione siciliana dell'Associazione nazionale Comuni italiani presieduta dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Sul tavolo dei primi cittadini ancora una volta ci sarà il ritorno delle lezioni in presenza a scuola. Nei giorni scorsi dopo il via libera da parte della Regione i sindaci hanno deciso di adottare delle ordinanze per rinviare il rientro in classe. Il tribunale amministrativo regionale si è espresso annullando i provvedimenti ad Agrigento, Palermo e Messina.