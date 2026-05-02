Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Violenza sessuale su minore, arrestato 47enne nel Messinese

02/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Avrebbe abusato sessualmente di un minore un 47enne arrestato dai carabinieri della compagnia di Milazzo, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, su richiesta della locale procura. Il provvedimento cautelare è scaturito da una denuncia presentata nei giorni scorsi dalla madre della vittima.

Secondo la procura vi sono gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, che il giorno precedente alla denuncia, approfittando del fatto che il minore si trovava presso la casa al mare di uno zio, lo avrebbe attirato in spiaggia con una scusa mentre stava giocando con altri coetanei. Poi avrebbe compiuto la violenza. Il 47enne è ora in carcere, misura cautelare decisa per i rischi di inquinamento delle prove e reiterazione del reato.

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