Eventi di fine novembre a cui partecipare

Evento : «Fatto o avvenimento che già si è verificato o che può verificarsi, di solito determinante nei confronti di una situazione oggettiva o soggettiva», Google lo definisce così.

Nella vita di tutti i giorni, l’evento è invece un’occasione per distrarsi e dedicarsi a qualcosa che ci piace. Per l'appunto, con il weekend, arrivano i suggerimenti per trascorrerlo al meglio!

Prendete appunti e sfoderate i green pass!

• Mistery Tour - Ombre nella notte

// 26 novembre 2021 ore 21.00

Catania, piazza Duomo

• Trecastagni International Music Festival

// 26 e 27 novembre 2021 ore 21.00

Sala del Piccolo Seminario

Trecastagni, via Arciprete Domenico Torrisi, 2

• 47° Premio Internazionale Garofano D’Argento

// 27 novembre 2021 ore 18.00

Palazzo Biscari

Catania, via Museo Biscari, 10

• Spettacolo “In balia di un attimo”

// 27 novembre 2021 ore 21.00

Teatro Futura

Catania, via Macallè, 3

• Comunità Resilienti

// 27 e 28 novembre 2021 dalle ore 11.00

Ex Convento San Basilio

Palermo, via San Basilio, 17

• Expò del Vinile

// 27 e 28 novembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Villa Pottino

Palermo, via Emanuele Nobartolo, 28

• Stracaminata 2021

// 28 novembre 2021 dalle ore 8.00

Balestrate, via Roma, 14

• Battere il Parkinson a suon di tango

// 28 novembre 2021 ore 18.30

Real Teatro Santa Cecilia

Palermo, Vicolo del Teatro Santa Cecilia, 5

• Il Barbiere di Siviglia

// 26 novembre 2021 ore 21.00 e 28 novembre 2021 ore 17.30

Teatro Vittorio Emanuele

Messina, Via Giuseppe Garibaldi

• Alfio Antico e Cesare Basile in Concerto

// 27 novembre 2021 ore 22.00

The Globe

Ragusa, via G. Spampinato, 12

• Cines Italien Society

// 26 novembre 2021 ore 19.00

Pro Loco Siracusa

Siracusa, piazza Santa Lucia, 25A

