Sono ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente mortale costato la vita a una donna di 46 anni. Lo scontro fatale tra due ciclomotori si è verificato dopo le 22 in pieno centro a Messina . Per cause che sono al vaglio dalla sezione infortunistica della polizia municipale, un Kymco Downtown e una Ducati provenienti da due diverse direzioni sono entrate in contatto tra via del Vespro e via Centonze nei pressi della chiesa di Santa Caterina.

La 46enne era in sella allo scooter ed è sbalzata dal sellino finendo sull’asfalto. È morta prima che arrivassero sul posto i soccorsi. L’uomo alla guida della Ducati è stato traportato in ospedale, non sembra corra pericolo di vita. Da una prima ricostruzione pare che uno dei due mezzi non abbia rispetto la precedenza finendo per scontrarsi con l’altro mezzo a due ruote.