Dopo l'alluvione delle scorse settimane che si è abbattuta su Catania e Siracusa, adesso a essere colpita è la zona tra il Palermitano e l'Agrigentino. Scillato, Gangi, Valledolmo, Lascari, Cefalù, Cerda, Sciara e Collesano si sono risvegliate sommerse dal fango. L'autostrada Palermo-Agrigento è completamente allagata e anche la rete ferroviaria è ancora interrotta. Pure il territorio di Santo Stefano Quisquina è stato colpito da fiumi d'acqua. La situazione è critica anche nel Comune di Scillato.

«Dopo gli incendi della scorsa estate - dice il sindaco di Scillato Gil Cortina - la situazione di dissesto idrogeologico causata dalle forti piogge in corso da ieri, sta ulteriormente devastando il territorio». In queste ore, le condizioni meteo stanno peggiorando e l'acqua minaccia di investire il centro abitato. «È indispensabile - prosegue il primo cittadino - oltre a un immediato intervento di messa in sicurezza del territorio, avviare l'apertura di un tavolo di lavoro finalizzato alla stesura di un piano regionale di emergenza per essere in grado di affrontare la pressione crescente che continua a investire il territorio e le infrastrutture siciliane».

Tutte le basse Madonie, dunque, sono sommerse nel fango. Anche Termini Imerese e Campofelice sono state colpite dall'alluvione. Ci sono interi terreni trasformati in laghi e lo sconforto degli agricoltori aumenta. A Cerda e Sciara, l’intera produzione invernale è stata messa a rischio e oggi si comincia già a fare la conta dei danni. Scillato questa mattina si è risvegliata con detriti e fango lungo le strade. A Gangi è avvenuta l’esondazione del torrente Rainò e due famiglie sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni. A Cefalù si è allagato il sottopasso in via dell'Imprenditoria.