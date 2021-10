Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino è stato aggredito ieri sera nel centro cittadino. Il primo cittadino, che si trovava in presenza di altre due persone, è stato raggiunto da un 51enne pregiudicato, che prima ha inveito contro di lui e poi lo ha colpito.

Sul posto è intervenuta poco dopo la polizia che ha individuato l'aggressore e lo ha arrestato. Già in passato l'uomo si era reso protagonista di intemperanze nei confronti di amministratori pubblici e forze dell'ordine. Gambino sarebbe stato accusato di essere responsabile dei problemi che l'uomo ha a livello abitativo. Il primo cittadino non ha riportato lesioni particolari e per questo non si è rivolto al Pronto soccorso, mentre oggi si terrà l'udienza di convalida dell'arresto.

«I sindaci, costretti a operare con risorse insufficienti e poteri sempre più limitati, sono ormai diventati il parafulmine di ogni problema pubblico e il capro espiatorio di ogni difficoltà amministrativa - si legge in una nota del gruppo del Movimento 5 stelle all'Ars -. Questo non può tuttavia giustificare il gesto di follia di chi, nel disagio sociale, ha ritenuto di dover aggredire ieri sera il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, uomo sempre disponibile all’ascolto e politico appassionato della sua città. Episodi del genere vanno condannati senza se e senza ma. Al sindaco e amico Roberto va tutta la nostra vicinanza e solidarietà».