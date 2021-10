Un masso di circa una tonnellata è caduto, a causa delle intense precipitazioni, sulla carreggiata dell'autostrada A18 Messina- Catania all'altezza del Comune di Scaletta nel Messinese, precisamente al chilometro 10,800. Al momento, il tratto interessato è stato chiuso al traffico come comunicano dal Consorzio autostrade siciliane (Cas).

Il macigno è precipitato nelle prime ore di questa mattina sulla corsia in direzione Messina. Stando a quanto ricostruito finora, sembra che il blocco di pietra sia rotolato dalla cima del rilievo a seguito dell'erosione dei terreni collinari - di proprietà privata - determinata dai forti temporali e dalle abbondanti piogge. Rotolando, il masso ha prima attraversato la collinetta che sovrasta la galleria autostradale di monte della carreggiata in direzione Catania (per la quale sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale), terminando poi la propria corsa, senza provocare danni a mezzi e persone, sulla corsia di valle in cui al momento c'è il doppio senso di marcia.

Sul posto sono intervenute le squadre di sicurezza di Autostrade siciliane, supportate dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale, per verificare le condizioni dell'autostrada e regolare il traffico. A seguito dei rilievi e delle indagini, condotte anche con l'ausilio dei droni, i tecnici di Autostrade siciliane hanno già disposto a partire dalle prossime ore le prime operazioni di messa in sicurezza dell'area. Nel frattempo, anche in considerazione dell'allerta meteo diramata per le prossime ore, è stata disposta l'immediata chiusura al transito del tratto autostradale e pertanto le automobili provenienti da Catania dovranno osservare l'uscita obbligatoria a Roccalumera, mentre quelle provenienti da Messina dovranno utilizzare l'uscita di Tremestieri.