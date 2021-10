Comunali 2021 a Favara, tutti i risultati

Affluenza: 57, 81%

Seggi scrutinati:

GIUSEPPE INFURNA

VOTI %

Azzurri per Fara, Democrazia Cristiana, Lega, Forza Italia, Onda e Cambiare passo con Infurna sindaco





SALVATORE MONTAPERTO

VOTI %

Montaperto sindaco, Udc, Fab...aria Nuova, Fratelli d' Italia, Diventerà bellissima, Vivi Favara, Facciamo squadra

ANTONIO PALUMBO

Voti %

Favara per i Beni Comuni, Partito democratico, L'altra Favara (Movimento Cinquestelle)









Tre nomi per una fascia. Chi la indosserà si troverà sulle spalle la responsabilità di guidare una barca su cui pesa il fardello del dissesto finanziario che, inevitabilmente, ha avuto il suo ruolo anche in una campagna elettorale in cui c'è stato poco spazio per le promesse ingombranti. Non per questo, però, a Favara non si è parlato del futuro della città. A sfidarsi saranno l'ex deputato Giuseppe Infurna, che sarà sostenuto tra gli altri da Lega, Forza Italia e Democrazia cristiana; l'ex assessore provinciale Salvatore Montaperto, che dalla sua avrà il supporto di Fratelli d'Italia e Udc; e l'ex consigliere comunale Antonio Palumbo, attorno a cui hanno scelto di convergere il centrosinistra e il Movimento 5 stelle.