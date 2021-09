Buone notizie sul fronte dei dati Covid in Sicilia , almeno per quanto riguarda i territori che nelle ultime settimane erano finiti in zona arancione . Su 12, soltanto Francofonte ha ricevuto la notizia della conferma del livello di restrizione.

Per Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla in provincia di Siracusa; Catenanuova, nell'Ennese; Comiso e Vittoria, in provincia di Ragusa; Niscemi, nel Nisseno, il governo guidato da Nello Musumeci ha disposto il ritorno in zona gialla, così come il resto della Sicilia.

«Obiettivi raggiunti grazie alla decisa azione posta in essere con le Asp e gli enti locali interessati, consentendo alla Sicilia di non essere più l’ultima regione d’Italia per percentuale di popolazione vaccinata», si legge in una nota del governo regionale.