La giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Palermo Clelia Maltese ha condannato in primo grado sette imputati nell ' inchiesta denominata Sorella Sanità sulle tangenti negli appalti nella sanità pubblica . Un solo imputato è stato assolto. L'inchiesta condotta dalla Procura del capoluogo siciliano e dalla guardia di finanza ha fatto venire alla luce una serie di appalti ritenuti truccati negli ospedali e nelle aziende sanitarie siciliane . Gare che avevano importi complessivi per oltre 600 milioni di euro .

La giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Palermo Clelia Maltese ha condannato in primo grado sette imputati nell'inchiesta denominata Sorella Sanità sulle tangenti negli appalti nella sanità pubblica. Un solo imputato è stato assolto. L'inchiesta condotta dalla Procura del capoluogo siciliano e dalla guardia di finanza ha fatto venire alla luce una serie di appalti ritenuti truccati negli ospedali e nelle aziende sanitarie siciliane. Gare che avevano importi complessivi per oltre 600 milioni di euro.

Sei anni e otto mesi sono stati inflitti a all'«ex paladino della legalità» Antonio Candela, ex manager dell'Asp di Palermo e per ultimo responsabile della cabina di regia regionale per il contrasto al Covid in Sicilia riconosciuto colpevole di corruzione, e sei anni e sei mesi a Fabio Damiani, ex manager dell'Asp di Trapani e responsabile della Centrale unica di committenza degli appalti. Cinque anni e otto mesi per il «faccendiere» Giuseppe Taibbi.

Cinque anni e dieci mesi per Roberto Satta, responsabile operativo della Tecnologie Sanitarie Spa; sette anni e due mesi a Francesco Zanzi, amministratore delegato della stessa società; cinque anni e dieci mesi per Salvatore Navarra, presidente del consiglio di amministrazione di Pfe spa fino al 2020 e quattro anni e quattro mesi a Salvatore Manganaro. Unico assolto per non avere commesso il fatto è Angelo Montisanti, il responsabile operativo per la Sicilia della società Siram.