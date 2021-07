Lo ha colpito la foto di Peter disteso su un lettino, in accettazione al reparto di Neurologia del Policlinico di Messina, insieme al piccolo Carmelo, l'altro bimbo affetto da Sma1 che ha ricevuto al terapia genica al centro Nemo sud. Protagonisti già noti alle cronache per aver ricevuto una terapia innovativa, la storia di Peter e del suo viaggio della speranza al contrario, da Londra a Messina, aveva commosso molti. Martedì scorso, i due piccoli avrebbero dovuto essere sottoposti ad accertamenti settimanali per monitorare il decorso post terapia con il farmaco Zolgesma. E invece, entrambi immunodepressi, sono rimasti per quattro ore in attesa di essere visitati. La foto è andata dritta al cuore di Angelo Costantino, garante dell'Infanzia di Messina che ha preso carta e penna e ha scritto al ministro della Salute Roberto Speranza: «Sono un cittadino, un padre e un operatore della sanità, prima che il garante dell’Infanzia della città di Messina. Le scrivo di getto, senza formalità e giri di parole, per rappresentarle la necessità di un suo autorevole interessamento alla vicenda che riguarda la chiusura del centro Nemo Sud di Messina».