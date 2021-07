La polizia ha arrestato a Messina un latitante, Vincenzo Tripodi, 29 anni, resosi irreperibile dal 15 giugno scorso dopo avere tentato di uccidere un uomo di 31 anni sparandogli all'interno della sua abitazione con un'arma da fuoco; i colpi di pistola avevano raggiunto al torace, all'addome e alla mano la vittima, ricoverata al reparto di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Messina con 30 giorni di prognosi.

Gli investigatori della squadra mobile hanno rintracciato il presunto responsabile del ferimento nei pressi della casa circondariale di Gazzi e lo hanno bloccato eseguendo la misura della custodia cautelare in carcere per tentativo di omicidio.