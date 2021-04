Il teatro greco di Siracusa sarà nuovamente palcoscenico delle rappresentazioni classiche . A partire da domani sarà possibile prenotare i biglietti per gli eventi del 2021 o convertire i biglietti acquistati l'anno scorso e assistere ai prossimi spettacoli per quella che sarà la 56esima stagione nel teatro siracusano. Il calendario inizierà il prossimo 3 luglio per poi concludersi il 22 agosto . Un grande ritorno dopo l'annullamento dell'anno scorso a causa del Covid-19. Per l'occasione, la fondazione Inda ha programmato tre produzioni inedite che mirano a rinnovare il dramma classico attraverso lo sguardo di grandi artisti contemporanei. In parte saranno riproposti anche gli spettacoli attesi nel 2021.

Nel cartellone di appuntamenti esordirà nel teatro greco aretuseo il regista catalano Carlus Padrissa con le Baccanti. Atteso il ritorno a Siracusa di Davide Livemore che, dopo il successo di Elena di Euripide, propone il secondo e il terzo atto dell'Orestea di Eschilo, oltre a Coefore e Eumenidi. Una coproduzione, quest'ultima, con il teatro nazionale di Genova decisa per ricordare il centenario della ripresa delle rappresentazioni classiche al teatro greco dopo la grande guerra e l'epidemia di Spagnola. Una ricorrenza speciale a cui sarà dedicata anche una mostra interattiva con foto d'epoca, che sarà esposta all'interno della sede dell'Inda fino alla stagione invernale del 2022.

La nuova stagione teatrale, inoltre, prevede il ritorno in scena del regista Antonio Calenda, che dirigerà la commedia Le Nuvole di Aristofane. Mentre bisognerà aspettare il prossimo anno per assistere all’Ifigenia in Tauride di Euripide: la rappresentazione diretta da Jacopo Gassmann è stata infatti riprogrammata nel 2022. Per informazioni e prenotazioni relative agli spettacoli, gli interessati possono visitare il sito biglietteria@indafondazione.org.