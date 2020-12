Sono 872 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9353 tamponi eseguiti. I decessi sono 28, che portano il totale a 2087. Con i nuovi casi sono a 34688 gli attuali positivi, con un decremento di 488 casi rispetto a ieri.

Di questi sono ricoverati 1310 siciliani, 61 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1131 dei quali in regime ordinario 57 in meno rispetto a ieri; 179 nei reparti di Terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1332. Sul fronte della distribuzione fra province nell'isola Catania 243, Palermo 286, Messina 141, Ragusa 40, Trapani 29, Siracusa 49, Agrigento 31, Caltanissetta 23, Enna 30.