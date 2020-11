Da domenica la Sicilia sarà zona gialla . È quanto prevede l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza . «Ne prendiamo atto con soddisfazione e continueremo a lavorare con lo stesso impegno messo in campo dall'inizio della pandemia - commenta il presidente della Regione Nello Musumeci - Nelle prossime ore, insieme all'assessore alla Salute Ruggero Razza , incontrerò il comitato tecnico scientifico per valutare le misure da adottare alla luce della nuova classificazione. Sia chiaro - puntualizza, però, il governatore - non è un liberi tutti ».

Con il passaggio dalla zona arancione a quella gialla ci saranno diversi cambiamenti significativi. Per quanto riguarda gli spostamenti, cade il divieto di uscire dal proprio Comune e anche dalla Regione. Bar e ristoranti possono riaprire, ma con orario fino alle 18. Restano consentiti l'asporto e le consegne a domicilio. Nessuna novità, invece, per teatri, cinema, piscine, palestre, sale giochi, musei e mostre che restano chiusi. Nessun cambiamento per le scuole e per il settore dei trasporti.