Si nascondeva da quattro giorni da polizia e carabinieri che lo stavano braccando. La fuga però si è conclusa in un fondo agricolo a Carlentini, nel Siracusano, dove le forze dell'ordine hanno rintracciato Antonino Milone, 37 anni, accusato di avere ucciso sabato scorso Sebastiano Greco, ex gestore di una pompa di benzina a Lentini.

Tre colpi avevano centrato all'addome la vittima al civico 47 di via delle Spighe. Con Milone si trovava sullo scooter anche Shasa Antony Bosco, 29 anni, già arrestato dalle forze dell'ordine. Interrogato dal giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato il fermo, il giovane avrebbe detto di non conoscere le intenzioni dell'amico. Gli agenti di polizia erano convinti che Milone non fosse fuggito lontano e lo hanno trovato a quanto pare armato di mitraglietta. Adesso il killer è stato trasferito nella casa circondariale di piazza Lanza, a Catania.

Poco dopo l'uccisione di Milone a Lentini si è continuato a sparare. A essere colpito alle gambe è stato un 47enne lentinese, conoscente del killer. L'uomo quel giorno si trovava a bordo della sua Bmw, quando i due gli avrebbero chiesto un passaggio all'ospedale. Il guidatore però avrebbe inviato gli uomini a scendere dalla macchina e per tutta risposta il 37enne gli ha sparato. La vittima è stata operata e per questo fatto è scattata, nei confronti di Milone, l'accusa di tentato omicidio. Il killer in fuga avrebbe continuato a sparare anche poco dopo, questa volta mirando a una macchina guidata da un 86enne, costretto insieme al nipote a scendere dal mezzo. Poi preso in consegna da Milone per tentare la fuga. Nei giorni scorsi MeridioNews aveva dedicato un lungo approfondimento esclusivo a questa vicenda.