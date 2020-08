Sono 32 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi sull'Isola . I dati arrivato dal report quotidiano della protezione civile nazionale. Il totale delle persone contagiate in Sicilia sale così a 450 con un ritmo che, negli ultimi giorni, resta di costante aumento di una trentina di casi al giorno . A essere state sottoposte all'isolamento domiciliare sono, al momento, 399 persone mentre ci sono 51 ospedalizzati di cui sei nel reparto di Terapia intensiva.

Il numero più alto di nuovi contagi nelle ultime 24 ore è stato registrato a Siracusa con 16 positivi. Undici di questi fanno parte di un cluster a Canicattini Bagni. Si tratta di ragazzi - tra i 18 e i 21 anni - rientrati dopo una vacanza a Malta. Tutti si trovano in isolamento domiciliare e anche i familiari sono stati sottoposti alla quarantena in attesa che le operazioni di verifica dell'eventuale contagio tramite i tamponi si concludano entro domani. Stessa procedura è stata avviata anche per tutti gli invitati - già individuati - a una festa di un 18esimo compleanno, lo scorso venerdì sera, a cui hanno partecipato i ragazzi poi risultati positivi.

Altri nove positivi sono stati registrati a Catania, tra loro un cittadino straniero, due che si sono presentati al pronto soccorso accusando sintomi dell'infezione e sei sono stati scoperti con il contact tracing. Nell'hinterland catanese a risultare positivo al Covid-19 è stato anche un bambino di un asilo nido privato. I medici dell'Asp hanno tracciato i contatti e messo in quarantena i tredici compagni, con i rispettivi familiari, e tre operatori. A Palermo i nuovi casi sono cinque, di cui un solo migrante. Un caso ciascuno è stato rilevato nelle provincie di Messina e Ragusa.