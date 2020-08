È durato poco più di mezzora il temporale che si è abbattuto sulla città di Messina durante la mattinata, ma per un momento è sembrato di rivivere gli stessi attimi di tensione del nubifragio del 15 luglio a Palermo. La forte pioggia ha infatti causato lo smottamento della collina che sovrasta la strada Panoramica dello Stretto , con fango e detriti che hanno travolto un'auto. Non si registrano tuttavia feriti , anche se le forze dell'ordine e i vigili del fuoco si trovano sul posto per essere sicuri che nessuna persona sia rimasta coinvolta nello smottamento.

La strada al momento è ancora bloccata in entrambe le direzioni all'altezza del complesso Eden Park, con le auto che si sono riversate sulla via Consolare Pompea, bloccata per gli ingorghi. Un'altra frana, anche se di più modeste dimensioni, si è verificata nella zona di Principe. L'allerta meteo era comunque stata diramata in tempo dalla protezione civile, mentre il Comune ha già attivato il Coc (Centro operativo comunale) per gestire la situazione. Intanto sul capoluogo peloritano è tornato il sole.