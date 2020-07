Nessuno dei nove uomini a bordo del peschereccio intercettato ieri pomeriggio a circa quattro miglia dalla costa di Portopalo di Capo Passero e arrivato intorno a mezzanotte al porto grande di Siracusa è risultato positivo al Covid-19.

I test seriologici effettuati hanno dato esito negativo. A bordo, in isolamento, ci sono sei egiziani, due sudanesi e un libico che saranno identificati tra quattordici giorni. Come previsto dall'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, i migranti faranno la quarantena al porto di Siracusa - vigilati anche sotto il profilo sanitario - e poi saranno trasferiti in un centro di accoglienza.