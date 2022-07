Sono lo sport e la musica gli strumenti di inclusione scelti dalla cooperativa Passwork e dall’associazione La Pineta per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato 2022 a Canicattini Bagni , in provincia di Siracusa. «Siamo molto soddisfatti di avere già coinvolto in maniera attiva - dicono gli educatori e le educatrici delle strutture di accoglienza Sai Canicattini Bagni, Obioma DM, Casa Aylan e La Pineta - gli ospiti delle nostre strutture in un confronto sul campo insieme a diversi ragazzi e ragazze della comunità locale e di quelle dei paesi limitrofi». Il campo è stato quello del Padel center di via Vittorio Emanuele dove, sabato 25 e domenica 26 giugno, 24 squadre miste (uomini, donne, cittadini, migranti ospiti delle diverse strutture di accoglienza, giovani e adulti) si sono incrociate con scontri a eliminazione diretta fino alle finali che hanno decretato i vincitori.

Sono lo sport e la musica gli strumenti di inclusione scelti dalla cooperativa Passwork e dall’associazione La Pineta per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato 2022 a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. «Siamo molto soddisfatti di avere già coinvolto in maniera attiva - dicono gli educatori e le educatrici delle strutture di accoglienza Sai Canicattini Bagni, Obioma DM, Casa Aylan e La Pineta - gli ospiti delle nostre strutture in un confronto sul campo insieme a diversi ragazzi e ragazze della comunità locale e di quelle dei paesi limitrofi». Il campo è stato quello del Padel center di via Vittorio Emanuele dove, sabato 25 e domenica 26 giugno, 24 squadre miste (uomini, donne, cittadini, migranti ospiti delle diverse strutture di accoglienza, giovani e adulti) si sono incrociate con scontri a eliminazione diretta fino alle finali che hanno decretato i vincitori.

La premiazione ufficiale dei vincitori (la coppia Arianna Miano e Fabio Pellegrino al primo posto; Ilenia Rubera e Gianni Savarino al secondo posto e Blanca Gonzales e Giuseppe Mangano al terzo posto) sarà uno dei momenti dell’evento organizzato per la serata di sabato 9 luglio, in piazza XX Settembre a Canicattini Bagni. Tra interventi tematici e contributi artistici, verrà presentato il premio We Welcome di Unhcr che Passwork ha ricevuto a giugno dall’agenzia Onu per i rifugiati. Il riconoscimento all’impresa sociale - che opera dal 2000 nel settore delle politiche attive del lavoro, della formazione e dei servizi socio-educativi e assistenziali per l’inclusione sociale - è stato assegnato «per avere favorito l’inclusione nel mercato del lavoro dei richiedenti asilo beneficiari di protezione internazionale».

A chiudere la serata - che sarà presentata da alcune migranti ospiti delle strutture di accoglienza - sarà il concerto dei Jacarànda, l’orchestra nata nel 2017 su iniziativa dell’associazione musicale etnea come ensemble laboratorio diretto da Puccio Castrogiovanni, polistrumentista e compositore, storico membro dei Lautari. Il genere musicale Jacaránda nasce rilegando rapporti con tradizioni, strumenti musicali e persone da tutto il mondo, con un forte contatto con la World music. L’orchestra propone canzoni originali in siciliano, per una nuova musica popolare contemporanea. «Lo sport e la musica - commenta il sindaco di Canicattini Bagni Paolo Amenta, titolare dei tre progetti SAI che accolgono donne con disagio psicologico e minori stranieri non accompagnati - ancora una volta sono il linguaggio comune che abbatte tutte le barriere, crea contaminazione e rafforza i percorsi di inclusione». Contaminazioni musicali e competizione sportiva come terreno di incontro.