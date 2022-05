Alla vigilia del voto a Sciacca l'unica cosa certa è che la città avrà un nuovo sindaco. L'uscente Francesca Valenti, infatti, ha scelto di non correre per il bis. In campo l'ex cinquestelle - e ormai dentro al centrodestra - Matteo Mangiacavallo, Ignazio Messina e Fabio Termine. Nel centro dell'Agrigentino, se nessuno raggiungerà il 40 per cento al primo turno si andrà al ballottaggio.