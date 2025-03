Scoperto un arsenale nel Ragusano: armi rubate nascoste pure sotto il materasso

Un arsenale in un casolare nelle campagne di Vittoria (in provincia di Ragusa) è stato scoperto dai carabinieri. Per questo è stato arrestato in flagranza di reato un uomo – F. G. sono le sue iniziali – di 45 anni. Nel corso di una perquisizione, i militari hanno sequestrato una pistola, perfettamente funzionante, nascosta sotto il materasso, e proiettili dello stesso calibro in varie parti della casa.

Durante i controlli, sono stati anche rinvenuti due fucili accuratamente nascosti tra gli attrezzi e altre cartucce. Le armi sono risultate essere state rubate. L’uomo, che deve rispondere di illecita detenzione e ricettazione delle armi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.