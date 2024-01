Noto, un arsenale nascosto nella credenza del soggiorno: arrestato un 44enne

Una pistola con relativo munizionamento, una pistola con matricola abrasa e due fucili da caccia con numerosi proiettili rubati. È quanto hanno trovato gli agenti del commissariato di Noto (in provincia di Siracusa) durante una perquisizione in casolare rurale di un uomo di 44 anni che è stato arrestato per possesso illegale di armi, munizioni e per ricettazione. Le armi e le munizioni erano nascoste all’interno di una credenza del soggiorno e nel garage di pertinenza della casa.

Sempre all’interno della casa di campagna dell’uomo arrestato, i poliziotti hanno trovato un altro fucile rubato, una pistola a tamburo priva di matricola e tredici cartucce nascosti dentro una vecchia auto senza targa. Gli investigatori hanno notato che tutte le armi e il munizionamento sequestrati all’arrestato erano conservati con cura e avvolti con materiale che preservava le armi dall’umidità.