L’Ars riparte dall’imbuto: tra proposte nel cassetto e ritardi nelle commissioni

Foto da sito dell'Ars

All’Assemblea regionale siciliana il rientro dalla pausa estiva ha il sapore amaro delle rese dei conti differite e della perenne gestione dell’emergenza. Il piroscafo di Palazzo dei Normanni riapre i battenti per finire subito in un imbuto procedurale e politico. Nonostante il calendario istituzionale serrato, che vede l’Ars impegnata – da settembre a fine dell’anno – quasi del tutto nell’analisi e nell’approvazione degli strumenti finanziari. E, invece, la politica siciliana si scopre prigioniera di un accumulo paralizzante di disegni di legge bloccati e di sottili tatticismi in vista delle prossime scadenze elettorali.

Variazione di bilancio al debutto: prevista pioggia di emendamenti

A fare da detonatore è il debutto della manovra di variazione di bilancio. Il testo predisposto dal governo regionale sbarca nelle commissioni con una dote complessiva che sfiora i 221 milioni di euro chiesti dagli assessorati. A fronte di circa 200 milioni per la sintesi delle istanze parlamentari ed esecutive e altri 100 milioni destinati alle disponibilità dirette dell’Ars. Numeri importanti che, tuttavia, finiscono per accendere le bramosie di gruppi e singoli deputati. Già alla vigilia dell’incardinamento si preannuncia una vera e propria valanga di emendamenti, pronta a stravolgere la tabella di marcia e a risucchiare l’attività parlamentare.

L’emergenza finanziaria e i ritardi nelle commissioni

Mentre si tenta di far quadrare i conti per capitoli nevralgici l’iter accumula ritardi fin dai primissimi passaggi. Di mezzo ci vanno i fondi per abbattere le liste d’attesa nella Sanità e quelli per l’edilizia ospedaliera a Gela, Palermo e Siracusa. Fino alla Protezione civile, all’Irfis e agli interventi per la crisi idrica ed agricola. Il lavoro delle commissioni di merito – tra cui Affari Istituzionali, Attività Produttive, Ambiente e Cultura – procede a rilento. Prefigurando slittamenti per l’approdo fondamentale in commissione Bilancio e il successivo sbarco in aula.

Le riforme incompiute: i disegni di legge nei cassetti

L’accumulo dei disegni di legge bloccati nelle commissioni ha raggiunto dimensioni ingombranti. Chiusi da mesi nei cassetti, vittime di veti incrociati, mancanza di coperture finanziarie e, soprattutto, dell’assenza di una reale visione d’insieme. Tra i fascicoli fermi spicca l’eterna e tormentata riorganizzazione dei Consorzi di bonifica. Cruciale per il comparto agricolo siciliano, sempre rinviata e tamponata con interventi finanziari straordinari per il pagare gli stipendi arretrati. Stessa sorte per i progetti di riforma delle ex Province, che divide ancora la politica tra il ritorno all’elezione diretta e l’incertezza sulla lege nazionale. Stessa sorte anche per il riordino della formazione professionale e dei servizi per il lavoro.

Tanti vertici, nessuna soluzione

Un ingorgo normativo non casuale: bensì diretta conseguenza delle fratture profonde che lacerano sia la maggioranza di centrodestra che lo schieramento di opposizione. Nel centrodestra, i costanti vertici di maggioranza – per tentare un chiarimento su nomine e priorità legislative – si risolvono in un nulla di fatto. Dall’altro lato, l’opposizione stenta a strutturare un’alternativa coesa e credibile. C’è chi spinge per una protesta dura e sull’ostruzionismo a oltranza contro la gestione del bilancio. E chi punta a contrattare con gli emendamenti le risorse per i propri territori di riferimento.

L’ombra delle urne che condiziona l’aula

Ad appesantire ulteriormente il clima all’Ars è l’ombra incombente delle scadenze elettorali, con uno stato di permanente campagna elettorale. Dalle elezioni amministrative per diversi Comuni dell’isola alla prospettiva del rinnovo delle ex Province. Per poi arrivare agli appuntamenti regionale e nazionale. Ogni azione viene già eseguita in chiave elettorale. Ricompattandosi giusto sulle manovre finanziarie, con una precaria convergenza basata sulla logica dei micro-interventi, senza interventi strutturali.