Sala d'Ercole - Palazzo dei Normanni - Ars

Palazzo dei Normanni si prepara a una rivoluzione interna che potrebbe cambiare per sempre il volto del parlamentarismo siciliano. Non si tratta di una semplice manutenzione tecnica, ma di una riscrittura profonda delle regole d’ingaggio tra i 70 deputati dell’ARS, con l’obiettivo dichiarato di allineare l’Assemblea regionale ai tempi della trasparenza digitale e dell’efficienza legislativa.

Al centro del dibattito in Commissione Regolamento, guidato dal Presidente Gaetano Galvagno, ci sono due pilastri che promettono di scuotere gli equilibri tra maggioranza e opposizione: la limitazione del voto segreto e l’introduzione delle dirette streaming per le commissioni parlamentari.

La sfida al voto segreto: la fine dei franchi tiratori?

Il voto segreto è storicamente il mantello dell’invisibilità sotto il quale si consumano i regolamenti di conti politici a Sala d’Ercole. Spesso utilizzato per affossare provvedimenti del Governo per mano di una stessa maggioranza divisa, questo strumento è oggi nel mirino.

L’ipotesi è quella di restringere drasticamente i casi in cui i deputati possono nascondersi dietro l’anonimato dell’urna elettronica, limitandolo esclusivamente a questioni riguardanti i diritti delle persone, i principi fondamentali o le nomine. L’obiettivo è chiaro: obbligare ogni parlamentare alla responsabilità politica del proprio voto, eliminando l’incognita dei cosiddetti franchi tiratori che hanno spesso paralizzato l’attività legislativa regionale.

Commissioni a porte aperte: la rivoluzione dello streaming

Se l’Aula è già visibile al pubblico, le Commissioni permanenti – vero motore dove si scrivono e si emendano le leggi – sono sempre rimaste avvolte in una certa riservatezza. La riforma punta a rompere questo diaframma. L’introduzione delle dirette streaming per le sedute delle Commissioni rappresenterebbe un salto di qualità nella trasparenza amministrativa.

I cittadini siciliani potrebbero così seguire in tempo reale il confronto sui disegni di legge, vedendo chi propone cosa e come vengono gestite le risorse pubbliche prima ancora che il testo arrivi al voto finale. Un cambiamento che richiederebbe anche un adeguamento tecnologico dei locali di Palazzo dei Normanni, ma che servirebbe a colmare il gap tra istituzioni e società civile.

Sanzioni e presenze: lotta all’assenteismo

Un altro nodo cruciale riguarda il funzionamento operativo dei lavori. Le nuove regole punterebbero a contrastare il fenomeno delle commissioni deserte o rallentate dalla mancanza di numero legale. Tra le proposte, si valuta un inasprimento delle decurtazioni sulla diaria per chi snobba i lavori e un meccanismo di sostituzione più agile per garantire che l’iter delle leggi non rimanga ostaggio di assenze strategiche.

Il clima politico: tra entusiasmo e resistenze

Nonostante la spinta per la modernizzazione, la strada verso l’approvazione non è priva di ostacoli. Se da un lato il centrodestra spinge per una maggiore governabilità, le opposizioni guardano con sospetto alla limitazione del voto segreto, considerato da molti come l’ultima barriera a tutela della libertà del singolo deputato contro i diktat dei partiti.

La nuova ARS che si profila all’orizzonte sarà dunque un’assemblea più trasparente, digitale e responsabile? La sfida è lanciata: il Parlamento più antico d’Europa prova finalmente a congedarsi da vecchi vizi per abbracciare una nuova stagione di chiarezza e trasparenza.