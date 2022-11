Ars, Miccichè fa subito tribolare Schifani: «Non faccio più parte della maggioranza»

«Come ho detto ieri, confermo che non mi sento più di far parte di questa maggioranza. Non faccio parte dell’opposizione, mi sento libero di decidere volta per volta». Gianfranco Miccichè non solo rompe gli indugi, confermando la sua permanenza all’Assemblea regionale, pur senza nessuna carica, preferendola al seggio in Senato, ma si smarca definitivamente da Renato Schifani, tanto che non voterà Gaetano Galvagno, il candidato presidente dell’Assemblea stabilito in seno alla maggioranza di governo.

«Galvagno è un mio vero amico – continua – Ieri ci siamo sentiti e gli ho detto che per un fatto per il quale non c’entra niente alle prime due votazioni non lo voterò. A partire dalla terza, se gli manca il mio voto, farà il presidente dell’Assemblea». Parole che Miccichè ha ripetuto anche al fianco dello stesso Galvagno, tenendolo abbracciato con una mano sulla spalla, mentre dall’altra il candidato era tenuto dal compagno di partito Giorgio Assenza.

Primo giorno e prime grane, insomma, per la maggioranza di Renato Schifani, nei confronti del quale Miccichè però dice di non provare rancore. «Io ho creato tutto? Ma chi lo dice? – prosegue l’ex presidente dell’Ars – Non mi hanno dato un assessorato, non mi hanno dato neanche le caramelle che si danno ai bambini, che devo dire? Non mi ritengo personalmente parte della maggioranza. Non ho più il senso d’appartenenza nei confronti di chi non mi ha voluto». Poi la puntualizzazione: «Ho detto però che mi sembra che cominciamo peggio di cinque anni fa, non ho assolutamente detto che Schifani è peggio di Musumeci».