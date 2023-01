Ars: il testo della Finanziaria non è ancora completo, lavori rinviati dopo seduta lampo

Giusto una manciata di minuti, tanto è durata la seduta dell’Assemblea regionale siciliana, presieduta dal vicepresidente Nuccio Di Paola. Giusto il tempo di dare lettura degli spostamenti nelle varie commissioni e per elaborare l’addio di Antony Barbagallo, che lascia palazzo dei Normanni per palazzo Montecitorio, e relativi assestamenti.

«Come ben sapete la scora settimana si è chiuso l’Iter della legge di Stabilità e di Bilancio all’interno della commissione di merito – dice Di Paola – Considerando l’enorme lavoro che stanno facendo gli uffici nell’andare a sistemare le tabelle, il testo non è ancora del tutto collezionato. Rinvio la seduta a domani alle ore 18 per dare la possibilità agli uffici di lavorare in maniera concreta e poi di incardinare il testo».

Un rinvio che era nell’aria, vista anche la bassa partecipazione di deputati in Aula, probabilmente già avvisati dell’esito della giornata di lavori. Domani, salvo imprevisti, si dovrà incardinare il testo che poi dovrà essere votato dall’Assemblea, una procedura che non richiede grandi tempi, per cui è logico pensare a un’altra seduta lampo, in attesa della vera maratona, che si disputerà articolo per articolo nei giorni a venire.