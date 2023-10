Vittoria, picchia e minaccia di morte l’ex compagno. Arrestato

Un 23enne di Vittoria, nel Ragusano, è finito ai domiciliari per lesioni personali, minacce, stalking e diffamazione. L’uomo, nello specifico, avrebbe picchiato, minacciato di morte e perseguitato l’ex compagno con appostamenti sotto casa e molestie telefoniche. Sarebbe anche arrivato ad annunciare la volontà di ucciderlo postando dei video sui social e tramite telefonate fatte ai carabinieri. La denuncia è partita proprio dall’ex che ha raccontato di diversi episodi avvenuti in sei mesi tra Palmi e Gioia Tauro, occasioni in cui sarebbe stato picchiato e minacciato. Tra i contenuti pubblicati in rete, in un video il 23enne avrebbe anche affermato di dirigersi verso Palmi per uccidere la vittima e di essersi procurato un’arma. Circostanza, quest’ultima, che tuttavia non è mai stata riscontrata dai militari.

Articoli correlati