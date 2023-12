Santa Maria Licodia, uomo con precedenti di mafia scoperto mentre nasconde della cocaina in un muro

I carabinieri hanno denunciato un 73enne di Santa Maria Licodia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, già conosciuto dai militari perché ritenuto organico al clan Toscano-Tomasello-Mazzaglia di Biancavilla, articolazione territoriale della famiglia Santapaola-Ercolano.

Dopo un periodo di osservazione e pedinamento dell’uomo i carabinieri hanno scoperto come l’anziano nascondesse sotto delle pietre in un muretto di pietra lavica nel suo terreno in contrada Spinelli della cocaina, di cui l’uomo ha tentato di disfarsi alla vista dei militari. Il 73enne portava con se anche 1300 euro in contanti, sequestrati come provento dell’attività di spaccio.