Vittoria: va in commissariato per l’obbligo di presentazione e viene arrestato per spaccio di droga

Si è presentato al commissariato di polizia di Vittoria (in provincia di Ragusa), per l’obbligo di presentazione a cui era sottoposto, ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pregiudicato 22enne vittoriese avrebbe mostrato agli agenti «uno strano atteggiamento di insofferenza e irrequietudine».

Proprio per questo, i poliziotti hanno deciso di controllarlo e di perquisire anche la sua abitazione. Così, dentro un cassettone della camera da letto, gli agenti hanno trovato due involucri termosaldati di cocaina del peso complessivo di oltre cinque grammi. In casa poi c’erano anche due bilancini di precisione e vari ritagli di plastica: materiale necessario per il peso e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Espletate le formalità di rito, il 22enne è stato portato nella sua abitazione agli arresti domiciliari. Il giovane era già stato arrestato a ottobre per il reato di spaccio di stupefacenti nei pressi di un istituto scolastico di Vittoria. Per questo era sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.